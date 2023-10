Vídeos: Israel e Faixa de Gaza têm destruição após conflito

Vídeos mostram a destruição causada pelo conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas. Os bombardeios começaram neste final de semana e ao menos 970 pessoas já morreram em decorrência das ofensivas de ambos os lados. Confira abaixo os registros:

Israel contabiliza 600 mortos em razão dos ataque do Hamas.



Registros mostram os sistemas de defesa do país interceptando a ofensiva do grupo islamista palestino.



Imagens: Ahikam Seri / AFPTV / AFP / CP pic.twitter.com/w6XUNSjKHn