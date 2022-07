Veja quem são os possíveis candidatos para substituir Boris Johnson

publicidade

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vê seu cargo cada vez mais ameaçado pelos escândalos, que provocaram uma série de pedidos de demissão, incluindo dos pesos pesados do governo. Sem um sucessor claro no Partido Conservador, vários nomes circulam como possíveis candidatos para substituí-lo.

Rishi Sunak

O ministro das Finanças, Rishi Sunak, o primeiro hindu a ocupar o cargo, foi um dos dois ministros de grande destaque que renunciou na terça-feira. Ele já chegou a ser considerado o grande favorito para suceder Johnson, mas perdeu a legitimidade após uma série de escândalos.

Os casos giravam em torno do status fiscal vantajoso de sua esposa bilionária indiana, que lhe permitia evitar o pagamento de milhões em impostos no Reino Unido, e a autorização de residência nos EUA que Sunak tinha até o ano passado.

Ex-analista do banco Goldman Sachs e funcionário de um fundo especulativo, casado com a filha de um magnata indiano, Sunak, cujos avós emigraram do norte da Índia para o Reino Unido na década de 1960, acumulou uma fortuna pessoal substancial antes de se tornar um deputado em 2015.

Defensor do Brexit, de 42 anos, foi nomeado ministro das Finanças em 2020, um cargo importante em meio à pandemia, mas foi criticado por fazer muito pouco para combater a sufocante crise do custo de vida.

Rishi Sunak (à direita) já foi considerado o candidato mais forte para substituição | Foto: Justin Tallis / POOL / AFP / CP

Jeremy Hunt

Ex-ministro de Relações Exteriores e Saúde Jeremy Hunt, de 55 anos, perdeu para Boris Johnson a liderança conservadora de 2019, apresentando-se como a alternativa "séria". Desde então, ele se prepara para concorrer novamente, construindo apoios e ficando fora do governo Johnson.

Colega de Johnson e do ex-primeiro-ministro conservador David Cameron na Universidade de Oxford, Hunt, que ensinou inglês no Japão e é fluente em japonês, é presidente do Comitê Parlamentar de Saúde. Ele tem uma imagem de "cara legal", embora alguns o considerem sem carisma.

Jeremy Hunt fica fora do governo Jonhson e constrói apoios | Foto: Isabel Infantes / AFP / CP Memória

Liz Truss

Sem meias palavras e muito crítica aos movimentos de protesto "woke", a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, tornou-se muito popular nas bases do Partido Conservador. Com 46 anos, durante uma década eka trabalhou nos setores de energia e telecomunicações, foi nomeada chefe da diplomacia como recompensa por seu trabalho como ministra do Comércio Internacional durante a saída britânica da União Europeia.

Nessa posição, a grande defensora do livre comércio que votou pela permanência na UE antes de mudar de lado conseguiu fechar uma série de importantes acordos comerciais pós-Brexit.

Liz Truss se tornou muito popular nas bases do Partido Conservador | Foto: Justin Tallis / AFP / CP

Sajid Javid

O ministro da Saúde, Sajid Javid, foi o outro peso pesado do governo e do Partido Conservador que renunciou na terça-feira em protesto contra o primeiro-ministro. Filho de um motorista de ônibus imigrante paquistanês, foi um renomado banqueiro antes de se tornar ministro das Finanças de Johnson. Ele renunciou em 2020 e voltou ao governo um ano depois. Javid, de 52 anos, votou em 2016 para permanecer na UE pelos benefícios econômicos, mas depois se juntou à causa do Brexit.

Sajid Javid renunciou em protesto contra Jonhson | Foto: Justin Tallis / AFP / CP

Priti Patel

A ministra do Interior, Priti Patel, de 50 anos, é a mais conservadora das ministras de Johnson. Firme defensora do Brexit, ela também votou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nasceu em Londres em uma família ugandense-indiana e adotou uma linha muito dura em relação à imigração.

Apesar de suas promessas, o número de migrantes que chegam ilegalmente através do Canal da Mancha está atualmente em níveis recordes. Grande admiradora da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher e acusada de assédio moral por seus colaboradores no local de trabalho, Patel trabalhou em relações públicas antes de entrar na política.

Priti Patel é a mais conservadora das ministras de Johnson | Foto: Ben Stansall / AFP / CP

Tom Tugendhat

O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns foi o primeiro a anunciar abertamente sua intenção de se candidatar se Boris Johnson renunciasse ou sofresse um impeachment. Ex-oficial do exército britânico, serviu no Iraque e no Afeganistão. Filho de pai britânico e mãe francesa, Tom Tugendhat, de 48 anos, é perfeitamente bilíngue.

Penny Mourdaunt

Ex-ministra da Defesa e atual secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, de 49 anos, foi uma das figuras da campanha a favor do Brexit em 2016 e desde então trabalha nas negociações de acordos comerciais para o Reino Unido. Considerada uma boa oradora, estima-se que possa ser uma candidata de unidade, capaz de obter apoio de diferentes alas do Partido Conservador.