Venezuela emite novas cédulas para enfrentar alta inflação

O Banco Central da Venezuela (BCV) emitirá uma nova cédula que multiplica por 100 a atual de mais alto valor - informou o organismo nesta quarta-feira, em um novo reconhecimento da descontrolada espiral inflacionária. Segundo o ente emissor, a partir de quinta-feira circularão novas cédulas de 10.000, 20.000 e 50.000 bolívares.

Esta última passa a ser a de maior valor, frente aos de 500, e equivale a 8,10 dólares. A nova nota de 50.000 supera o salário mínimo, de 40.000 bolívares (6,50 dólares), e dá para comprar cerca de dois quilos de carne. A nota de 500 bolívares não dá nem para comprar um ovo, que custa 900. As novas cédulas integram o novo plano monetário que entrou em vigor no dia 20 de agosto, com cinco zeros a menos.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a inflação chegou a 1.370.000% no ano passado e deve alcançar os 10.000.000% em 2019. A incorporação das novas cédulas buscam "tornar mais eficiente o sistema de pagamentos e facilitar as transações comerciais", informou o BCV em um comunicado, indicando que serão emitidas "paulatinamente". A medida é anunciada depois que, em 29 de maio, o BCV rompeu o silêncio estatístico de três anos para revelar a inflação de 2018 e que o PIB caiu à metade desde 2013, quando o presidente Nicolás Maduro assumiu o poder.

A Venezuela atravessa a pior crise de sua história recente, com escassez de produtos básicos e uma queda de sua vital produção de petróleo de 3,2 milhões de barris diários para cerca de um milhão na última década.