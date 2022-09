Vietnã ordena evacuação em massa por tufão Noru

publicidade

Mais de 200.000 pessoas no Vietnã foram para abrigos nesta terça-feira (27), enquanto o supertufão Noru se dirigia para sua costa central. Os meteorologistas estão prevendo que a tempestade será uma das maiores a atingir o país.

Quase metade dos aeroportos do Vietnã foi fechada, assim como escolas e escritórios públicos em várias províncias, em meio a um êxodo da população para abrigos antes da chegada da tempestade prevista para quarta-feira (28).

Após sua passagem devastadora pelas Filipinas nesta semana, onde deixou seis mortos, o Noru deve chegar ao Vietnã antes das 11h locais (1h no horário de Brasília), perder força e se degradar no caminho.

A tempestade deve gerar ventos de 160 quilômetros por hora, equivalentes aos gerados pelo tufão Xangsane, que atingiu Danang em 2006, matando 76 pessoas.

As autoridades pediram que 400.000 pessoas saíssem de suas casas, incluindo cidades na área turística de Hoi An, onde os moradores foram levados para uma escola. "Eu queria ir embora. Minha casa não é muito resistente. Tenho medo de que o telhado caia quando o tufão chegar", disse Huynh Mua à AFP.

De acordo com dados do Centro Conjunto de Alerta para Tufões, com sede no Havaí, o supertufão Noru é a sexta maior megatempestade a atingir o Vietnã desde 1945. Noru atingiu a ilha filipina de Luzon no domingo e na segunda-feira. Derrubou árvores, causou falta de energia e inundou comunidades.

Após a passagem do tufão, cinco membros da equipe de resgate morreram quando foram socorrer os habitantes, e outro óbito foi registrado por um deslizamento de terra. As autoridades estimam a perda nas colheitas em pelo menos US$ 2,4 milhões.