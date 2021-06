Voo dos EUA é desviado após homem ameaçar "derrubar o avião"

publicidade

Um voo que ia de Los Angeles para Atlanta, nos Estados Unidos, foi desviado e realizou um pouso de emergência depois que um passageiro atacou dois comissários de bordo e ameaçou derrubar o avião. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira (12), em um momento em que os norte-americanos estão voltando a usar com mais frequência as vias aéreas após o início da pandemia e os incidentes de "passageiros indisciplinados" aumentaram consideravelmente, muitas vezes devido a disputas sobre o uso de máscaras.

Uma confusão assustadora ocorreu na parte da frente do voo 1730 da Delta, de acordo com a companhia aérea e a imprensa. Enquanto um homem lutava com os comissários de bordo - e gritava repetidamente que iria "derrubar o avião" - o piloto pediu pelo sistema de som que "todos os homens fisicamente aptos" fossem ajudar.

Vários, incluindo um piloto fora de serviço, se lançaram sobre ele e, após uma briga violenta registrada em vídeo, conseguiram dominar o homem, segundo a polícia. O avião, que se dirigia da costa oeste para Atlanta, no sudeste do país, foi desviado para Oklahoma. Nenhum ferimento foi relatado.

A polícia da cidade prendeu o suspeito, identificado como um funcionário da Delta de cerca de 20 anos que estava de folga, indicou a imprensa. Depois de reclamar de dores no peito e mostrar sinais do que a polícia disse ser problemas mentais, o homem foi hospitalizado.

A polícia revistou o avião antes de permitir que o voo seguisse e o FBI abriu uma investigação.