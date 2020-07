Vulcão lança explosões de gases e cinzas na Nicarágua

publicidade

O vulcão Telica, um dos mais ativos da Nicarágua, lançou nesta quarta-feira várias explosões de gases e cinzas que alcançaram até 60 metros de altura, sem causar danos às comunidades vizinhas. "As cinzas do vulcão, que tem 1061 metros de altura, elevam-se entre 30 e 60 metros e caem na mesma cratera", informou o Sistema Nacional para a Prevenção, Mitigação e Atendimento a Desastres (Sinapred) no portal oficial do governo.

O Telica está localizado a 20 km da cidade de León, noroeste da Nicarágua. O Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter) mantém uma estação sísmica perto do topo do vulcão desde 1993.

Desde 1527, o Telica emite erupções de gases e cinzas que se espalham por vários quilômetros. Durante uma delas, ocorrida em 1948, o cheiro forte de enxofre provocou "distúrbios estomacais e sangramento de nariz em várias pessoas no povoado de Telica", segundo relatórios do Ineter.