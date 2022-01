Vulcão Wolf entra em erupção no arquipélago de Galápagos

publicidade

O vulcão Wolf, santuário das iguanas-rosadas de Galápagos, localizado na Ilha Isabela, entrou em erupção pela segunda vez em sete anos. A informação é de autoridades do parque nacional do arquipélago e foi divulgada nesta sexta. "#Galápagos | Vulcão Wolf inicia atividade eruptiva (...)" informou o Parque Nacional de Galápagos (PNG) em suas contas nas redes sociais. As ilhas Galápagos fazem parte do território do Equador.

O vulcão Wolf está localizado no norte da Ilha Isabela, a maior do arquipélago de Galápagos, a cerca de 100 km de povoamentos humanos. Suas encostas abrigam as iguanas-rosadas (Conolophus marthae), uma espécie única no mundo. O PNG não informou até agora se a população de répteis e outros animais está em perigo. A região do Wolf também é lar de iguanas-amarelas (Conolophus subcristatus) e tartarugas gigantes (Chelonoidis becky).

O Instituto Geofísico de Quito informou que por volta das 00h20min (local) desta sexta-feira "uma nova erupção ficou evidente" no vulcão de 1.707 metros de altura, expelindo uma nuvem de gás e cinzas que atingiu quase 3.800 metros acima do nível do mar. "Não há populações próximas ao vulcão ou na direção das nuvens de cinzas", acrescentou o instituto em nota.

A atividade anterior do vulcão, o mais alto de Galápagos, localizado a 1.000 km da costa do Equador, ocorreu em 2015, quando entrou em erupção sem afetar a fauna principal, após 33 anos de inatividade. O PNG indicou em agosto que, após uma expedição ao vulcão Wolf, contou 211 exemplares de iguanas-rosadas, que em 2009 foram apresentadas como uma nova espécie. Os animais ocupam exclusivamente uma área de 25 km2.

As Ilhas Galápagos, que receberam o nome de suas tartarugas gigantes, foram o laboratório natural do cientista inglês Charles Darwin para sua teoria sobre a evolução das espécies, no século XIX. Em Isabela também estão os vulcões Darwin, Alcedo, Cerro Azul e Sierra Negra, todos ativos.

O arquipélago de Galápagos possui flora e fauna únicas no planeta e faz parte da reserva mundial da biosfera.