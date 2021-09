Western Union retoma serviço de transferência de dinheiro ao Afeganistão

publicidade

A gigante americana de transferências de dinheiro Western Union anunciou, nesta quinta-feira (2), a retomada de suas operações no Afeganistão, que foram suspensas em 18 de agosto depois que o Talibã assumiu o poder.

A empresa retoma "seus serviços de transferência de dinheiro ao Afeganistão, a partir de 2 de setembro, para que nossos clientes possam voltar a enviar dinheiro e apoiar seus entes queridos", disse em um comunicado de imprensa. "Entendemos as necessidades urgentes de nossos clientes e suas famílias e estamos comprometidos a apoiá-los", acrescentou Western Union.

Após momentos turbulentos na tomada de poder, o Talibã acena a outros países com a possibilidade montar um governo mais flexível do que aquele que surgiu em 1996 e terminou em 2001. A insatisfação nas ruas de Herat, por exemplo, ainda segue presente, tanto que uma manifestação com dezenas de mulheres foi organizada para defender o direito de elas trabalharem no Afeganistão.

O anúncio da formação de um gabinete – que duas fontes talibãs disseram que poderia ocorrer na sexta-feira – ocorrerá poucos dias após a caótica partida do país das forças dos Estados Unidos, encerrando a guerra mais longa travada por Washington no exterior.

Um dos momentos mais simbólicos desde que o Talibã tomou o poder em Cabul foram os desfiles de militantes com o material militar ocidental apreendido durante sua ofensiva relâmpago. Eles até fizeram voar um helicóptero Black Hawk sobre Kandahar, a fortaleza espiritual do grupo extremista. Agora todos os olhos estão voltados para o novo gabinete do Talibã, e se ele será capaz de recuperar uma economia devastada e honrar o compromisso de um governo "inclusivo".