Xi Jinping promete aumentar a capacidade manufatureira da China

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu aumentar a capacidade manufatureira do país para não depender dos mercados estrangeiros, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (6). Em seu discurso anual ao Parlamento em Pequim no domingo, Xi disse que a China deve ser capaz de se manter sozinha.

"Sempre disse que há duas áreas críticas para a China: uma é proteger nossa tigela de arroz e a outra é construir um forte setor manufatureiro", disse Xi ao jornal estatal People's Daily.

"Como uma grande nação de 1,4 bilhão de habitantes, devemos confiar em nós mesmos", acrescentou. "Não podemos depender dos mercados internacionais para nos salvar".

Xi fez as observações durante uma reunião com delegados da província chinesa de Jiangsu. Pequim insiste na necessidade de construir uma indústria autossuficiente e abandonar as importações em setores considerados vitais para a segurança nacional, como semicondutores e inteligência artificial.

Nos últimos meses, o governo dos Estados Unidos reforçou as sanções contra os fabricantes de chips chineses, citando preocupações de segurança nacional e a possibilidade de que a tecnologia ser utilizada pelo Exército chinês.

