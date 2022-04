Zelensky: "Eliminação de soldados ucranianos em Mariupol acabaria com negociações com Rússia"

publicidade

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou neste sábado (16) que "a eliminação" de soldados ucranianos em Mariupol, cidade sitiada pela Rússia, "acabaria com qualquer negociação de paz" com Moscou. A declaração foi feita durante entrevista ao site Ukraïnska Pravda, na qual ele também advertiu que ambas as partes se encontrariam em um "beco sem saída".

Em termos de mortes, "Mariupol pode ser dez vezes Borodianka", uma pequena cidade ucraniana perto de Kiev atacada e destruída por soldados russos, disse Zelensky.

"Quanto mais [casos como] Borodianka forem apresentados, mais difícil será" negociar, frisou. Em 11 de abril, o exército ucraniano anunciou que estava se preparando para "uma batalha final" em Mariupol, na costa do Mar de Azov, no sudeste. “Isso significa morte para alguns de nós e cativeiro para outros”, postou a 36ª Brigada de Fuzileiros Navais no Facebook.

No dia seguinte, as autoridades ucranianas disseram que os combates deixaram entre 20.000 e 22.000 mortos em Mariupol, uma cidade estratégica onde 441.000 pessoas viviam em tempos de paz.

As negociações estão paralisadas há vários dias. Estão "extremamente difíceis", disse na terça-feira um conselheiro da presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, acusou os negociadores ucranianos de "falta de coerência".

