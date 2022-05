Zelensky participa de reunião do G7 no domingo

publicidade

Os líderes das grandes potências do G7 farão uma reunião virtual no domingo, dedicada, em grande parte, à guerra na Ucrânia, e contará com a participação de seu presidente, Volodymyr Zelensky - anunciou uma porta-voz do chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta sexta-feira.

"O 8 de maio é uma data histórica que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa", lembrou a porta-voz Christiane Hoffmann, cujo país ocupa a presidência do G7 este ano. Hoffmann lembrou que a guerra em curso na Ucrânia torna "a coesão do G7 mais importante do que nunca".

Na quarta-feira, o presidente estadunidense, Joe Biden, já havia antecipado que haveria um encontro do grupo dos países mais industrializados do mundo, sem dar uma data específica. "Estamos abertos a sanções adicionais", disse Biden, acrescentando que conversaria com membros do G7 sobre "o que fará, ou não".

O G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão.