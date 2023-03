"É muita briga nesse colégio, tem que pôr a polícia", diz mãe de aluno sobre ataque em escola de SP

publicidade

Após um adolecente de 14 anos ter esfaqueado três professores e um aluno na Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na rua Doutor Adolfo Melo Júnior, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), a mãe de um dos estudantes relatou que brigas na instituição são corriqueiras e disse que a polícia deve se posicionar.

"Na sala do meu filho, na semana passada, teve briga entre os alunos por racismo. Um chamou o outro de macaco, pularam um em cima do outro e meteram socos. Meu menino tentou ajudar a separar os dois. Estou até com medo de que o motivo da briga de hoje seja esse", contou a chefe de cozinha Maria Cardoso.

A mulher assistiu à notícia pelo jornal e foi imediatamente até a escola do filho, na esperança de encontrá-lo bem. "Perdi meu dia de trabalho. Liguei para o meu patrão e ele me liberou. Precisava ver meu filho", disse.

Maria elogia o ensino da instituição e a qualidade dos profissionais, mas sente que falta conversar com os alunos e orientá-los. "É um colégio integral. Meu filho sai 6h de casa e chega 16h30. Os alunos ficam lá o dia todo e muitas vezes sem fazer nada. É estressante. É muita briga nesse colégio, tem que pôr a polícia", falou.

O responsável pelas facadas foi identificado e contido, mas ainda permanece na escola com a polícia. A corporação acredita que a motivação dos ataques tenha sido bullying. A direção da unidade informou que os alunos serão liberados gradativamente. Pais e familiares estão em frente da unidade escolar desesperados e preocupados com os seus filhos. A polícia fez varredura em todas as salas de aula e banheiros para encontrar crianças que poderiam ter sido machucadas. As aulas nesta segunda foram canceladas devido ao ocorrido.

