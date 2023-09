Último integrante de trio envolvido em tiroteio com BM é preso na divisa entre Canela e Gramado

publicidade

A Brigada Militar confirmou que foi preso o terceiro e último envolvido na ocorrência teve início na noite do último domingo, após três traficantes tentarem matar um rival, em Canela, na Serra. Na ocasião, após a tentativa de homicídio, o trio foi perseguido por viaturas e acabou trocando tiros com os soldados, na localidade do Chapadão, onde os três criminosos fugiram pelo mato. Um dos fugitivos foi capturado na madrugada de segunda-feira e um segundo, foi preso um dia depois, em Gramado,

Na tarde de quinta-feira, populares ligaram para a Brigada Militar, informando que havia um indivíduo de atitude suspeita, em um mato próximo a uma obra, aproximadamente um quilometro de onde o segundo criminoso havia sido preso, na manhã de terça-feira, na divisa entre Canela e Gramado.

As guarnições da BM e da Força Tática se deslocaram para a localidade, onde tiveram início as buscas. Na sequência foi visualizado um veículo Celta, com placas de Canela, que foi abordado. Conduzindo o carro estava o criminoso, acompanhado da esposa e do filho do casal. O veículo está em nome do irmão dele, pelo qual ele tentou se passar.

O criminoso vestia a roupa descrita na denúncia. Ele tem 31 anos e possui antecedentes por roubo, furto de veículo, receptação, crimes contra a flora, tráfico de entorpecente, e homicídio doloso. Em revistas pelo mato onde o criminoso se escondeu. foi encontrada uma barraca improvisada, local onde ele e o comparsa, preso na terça, se esconderam após o tiroteio. Os soldados ainda localizaram uma arma utilizada na troca de tiros: um revólver calibre 38, com três munições deflagradas e outras três intactas.

“A Brigada Militar de Canela, desde o domingo passado, iniciou um trabalho de buscas continuas, ora com o apoio da seção de inteligência, ora com o apoio da Força Tática, e também com o apoio das guarnições de Gramado. Após receber informações do terceiro indivíduo que faltava ser preso, iniciamos as buscas e através do trabalho em equipe efetivamos a última prisão. A resposta é para a comunidade de Canela e região, sendo restabelecido a sensação de segurança na área rural. Nada passa impune, a justiça e o comprometimento dos Policiais Militares são o diferencial em nossa região. Unidos somos imbatíveis", celebrou o capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da BM de Canela.

A vítima da tentativa de homicídio, no domingo, conseguiu fugir. A esposa dele relatou não saber o motivo do atentado. A reportagem apurou que o alvo do ataque é Joel Ferreira da Silva, vulgo 'Rato', de 32 anos, detento do regime semiaberto e que possui diversos antecedentes por tráfico de drogas. Ainda conforme o apurado, ele seria vinculado a uma facção com base no Vale do Sinos, que também atua na Serra.