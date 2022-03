5 milhões em pesos argentinos sem procedência são apreendidos em São Borja

publicidade

Na tarde deste sábado, em São Borja, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 5 milhões em pesos argentinos em um carro abordado na BR 472. Os policiais abordaram um Peugeot 208, com placas de Uruguaiana. Durante buscas no interior do veículo, encontraram o dinheiro escondido embaixo do banco traseiro.

O motorista, de 46 anos, residente em Uruguaiana, disse que estava trazendo o dinheiro para São Borja, mas não conseguiu comprovar nem explicar a procedência lícita. Ele foi preso e encaminhado com a quantia para a Polícia Federal.

Pela cotação atual, o valor corresponde a mais de 160 mil reais.

