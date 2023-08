Ação da PF desarticula esquema de manipulação de partidas de futebol

publicidade

Foi deflagrada, nesta quarta-feira, a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada, da Polícia Federal. Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 11 milhões com manipulação de resultados em partidas de futebol, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju/SE, Araguaina/TO, Assu/RN, Belo Horizonte/BH, Brasília/DF, Campina Grande/PB, Fortaleza/CE, Igarassu/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Sumaré/SP.

Na ação de hoje, 60 policiais federais entraram em casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema.

A operação, cuja primeira fase foi deflagrada em outubro de 2022, tinha por objetivo investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior, de âmbito nacional.



Até o momento, foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries D e C.

Os investigados responderão por crimes previstos na lei geral do esporte e organização criminosa.

