Ações da PRF apreendem drogas em Eldorado do Sul e Bagé

Um advogado criminalista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com porções de maconha e cocaína, além de metanfetamina, na BR 290, em Eldorado do Sul. As drogas estavam escondidas no estofamento do banco de um Fiat Idea, com placas de Santa Maria.

O flagrante ocorreu durante uma operação de combate ao crime nessa sexta-feira na rodovia. O veículo, que estava com o para-brisa quebrado, tinha licenciamento vencido e apresentava mau estado de conservação.

Ao efetivo da PRF, o advogado, de 35 anos, natural de Quaraí, contou que retornava da visita de um cliente, um apenado do Complexo Penitenciário de Charqueadas. Na revista do veículo, os cães farejadores da PRF acusaram presença de entorpecente, sendo então efetuada a descoberta do ilícito oculto.

BAGÉ

Já em Bagé, uma ação da PRF e da Brigada Militar resultou na prisão de quatro traficantes com drogas simulacro de arma de fogo e balança de precisão. Inicialmente, um suspeito foi detido em um ônibus de linha intermunicipal que vinha de Rio Grande e foi abordado na BR 153. Com o passageiro de 22 anos, com antecedentes criminais, foram apreendidos 100 gramas de cocaína e 52 gramas de crack.

Ele confessou que entregaria as drogas para dois indivíduos que aguardavam na Estação Rodoviária de Bagé, em um Fiat Mégane, com placas de Bagé.

Com apoio da Brigada Militar, a PRF localizou o veículo com a dupla, um indivíduo de 25 anos e outro de 18 anos. Eles estavam com 50 gramas de maconha. Ambos contaram que levariam as drogas até um ponto de venda de entorpecentes no centro de Bagé.

No local indicado, um outro traficante de 18 anos, acabou preso pois armazenava 200 gramas de maconha embaladas prontas para venda. Houve o recolhimento de uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.