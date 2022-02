Abordagem da PRF apreende arma, drogas e gera duas prisões em Bagé

publicidade

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem transportando arma, drogas e coletes à prova de balas roubados, em Bagé. A abordagem aconteceu na madrugada deste domingo, 20, na BR 153. O motorista, natural do município, conduzia um Vectra com placas de Aceguá.

Em abordagem dos agentes, foram encontradas, no porta-malas, uma sacola com quatro quilos de cocaína, uma pistola nove milímetros de fabricação turca, três carregadores e cinco coletes balísticos roubados de uma empresa de segurança. Além disso, havia ainda um chamado “Kit Roni”, acessório que aumenta a capacidade de tiros e o tamanho da arma, utilizado para deixar pistolas semelhantes a submetralhadoras.

O homem, preso em flagrante e encaminhado à delegacia, tem ficha criminal com ocorrências por crime de trânsito e estelionato. Ele afirmou ter sido pago para transportar o material até Bagé. Após troca de informações da PRF com a Draco da Polícia Civil e com o Setor de Inteligência da Brigada Militar, foi possível a identificação do criminoso que receberia os materiais, morador de Bagé. Os policiais foram até o local e efetuaram essa segunda prisão.