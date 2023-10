Acidente com ônibus deixa 17 passageiros feridos no Centro do RS

publicidade

Uma saída de pista deixou levemente feridos ao menos 17 passageiros de um ônibus na madrugada desta quinta-feira na BR 158, em Dilermando de Aguiar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas no local do acidente e encaminhadas para atendimento em hospitais de Rosário do Sul, Santa Maria e São Gabriel por equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e SAMU.

O acidente ocorreu por volta das 4h50min, no Km 384, na localidade de Pau Fincado. Ainda conforme a PRF, o veículo saiu de Garibaldi e conduzia 27 tripulantes até a cidade de Santana do Livramento. O trânsito está liberado no local do acidente e o ônibus segue aguardando remoção na lateral da pista.