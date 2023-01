Acidente com carreta causa bloqueio total na ERS 122, em Bom Princípio

publicidade

Um acidente com vários veículos no km 33 da ERS 122, em Bom Princípio, no sentido Capital, nesta segunda-feira, deixa o trânsito totalmente interrompido na via. Uma carreta bitrem atravessou a pista contrária e tombou no meio da rodovia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram para atendimento das vítimas.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente provocou apenas danos materiais. Nenhuma pessoa ficou ferida. Os policiais sinalizaram o local e aguardam o guincho para retirada da carreta. Não há previsão de liberação da via.