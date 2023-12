Acidente com morte na freeway causa bloqueio parcial da rodovia

publicidade

Um homem de 59 anos, natural de Venâncio Aires, morreu em decorrência de um grave acidente na noite deste sábado no km 69 da freeway, em Gravataí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira envolveu um veículo Parati, que era conduzida pela vítima fatal, e um caminhão, conduzido por um homem de 58 anos, que saiu ileso.

O acidente causou também restrições no trânsito para quem se dirige ao litoral. Em função do suporte ao acidente e do trabalho da perícia, equipes da PRF e da CCR Via Sul precisaram bloquear parcialmente a via no sentido Capital-Interior. Ainda conforme a PRF, não há retenção de fluxo, mas o trânsito segue somente pela faixa da esquerda.