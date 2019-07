Acidente de trânsito deixa seis feridos na freeway, em Glorinha

publicidade

Seis pessoas ficaram feridas no começo da manhã desta quarta-feira no km 52 da BR 290 (freeway), em Glorinha, em um acidente de trânsito envolvendo um veículo que transportava pacientes com câncer para sessões de quimioterapia e radioterapia em Porto Alegre.

No trecho da rodovia, em torno das 6h10min, um Chevrolet Onix, da Prefeitura de Osório, foi atingido por um Ford Fiesta que aquaplanou na pista molhada e invadiu a pista contrária após cruzar o canteiro central. Três pacientes oncológicos, um acompanhante e o motorista do Onix ficaram feridos com o impacto da batida entre os dois carros. O condutor do Fiesta também teve ferimentos.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí. O secretário municipal da Saúde de Osório, Emerson Magni da Silva, acompanhou pessoalmente a situação das vítimas em Gravataí.