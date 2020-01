Acidente de trânsito deixa um morto na ERS 348, em Agudo

publicidade

Uma pessoa morreu no início da madrugada de sábado em um acidente de trânsito no município de Agudo. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle do veículo e saiu da pista no km 61 da ERS 348. O carro chocou-se contra uma árvore.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo foi acionado. O condutor teve óbito no local e foi identificado como Juliano Cesar Roos, 27 anos.