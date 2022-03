Acidente deixa um morto na BR 290, em Eldorado do Sul

publicidade

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado no km 128 da BR 290, em Eldorado do Sul. No trecho ocorreu a colisão frontal entre um Chevrolet Monza e um caminhão. A vítima fatal estava no automóvel.

A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, sendo parcialmente bloqueado no local, que fica próximo do acesso para Charqueadas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários Parque Eldorado também foi acionada.

