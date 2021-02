Acidente em Barra do Ribeiro resulta em uma vítima fatal

publicidade

Uma colisão frontal entre uma carreta e uma caminhonete Dodge, na manhã desta quinta-feira, no km 330 da BR 116, em Barra do Ribeiro, resultou na morte do condutor da caminhonete, de 67 anos. O motorista da carreta, de 41 anos, não se feriu. No local do acidente, ele foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo para consumo de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e o trânsito seguiu liberado de forma alternada até a retirada dos veículos.