Acusado de matar Marielle, Ronnie Lessa é expulso da PM do Rio

publicidade

A Polícia Militar do Rio excluiu de seu quadro o sargento reformado Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. De acordo com a corporação, ele foi expulso a partir de decisão emitida na quarta-feira (8).

Ronnie Lessa foi preso em março de 2019 e é apontado como o responsável por matar a vereadora e foi condenado a quatro anos e seis meses de reclusão pela ocultação de armas que teriam sido utilizadas no crime. As outras quatro pessoas envolvidas no caso foram condenadas a quatro anos por terem participado da operação em que as armas de Lessa foram acabaram jogadas ao mar da Barra da Tijuca, em 2019.

O juiz Gustavo Gomes Kalil acolheu o pedido do Ministério Público estadual, que se manifestou contra o pedido dos advogados de defesa de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, que alegavam excesso de prazo para marcar o julgamento. No entanto, o juiz entendeu que a demora se devia “aos sucessivos recursos contra a sentença de pronúncia”.

Veja Também