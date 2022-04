Acusado de seis homicídios na vila Cruzeiro do Sul é preso pela Polícia Civil em Porto Alegre

publicidade

Agentes da Delegacia de Capturas (Decap) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil prenderam preventivamente, na manhã desta terça-feira, um acusado de cometer seis homicídios na vila Cruzeiro do Sul, uma das áreas conflagradas em Porto Alegre. Integrante de uma facção criminosa, o suspeito, de 31 anos, foi detido com ordem judicial na vila Mário Quintana.



Segundo o titular da Decap, delegado Arthur Raldi, o indivíduo tem antecedentes por participação de organização criminosa, desaparecimento de pessoa, porte ilegal de arma de fogo, receptação, associação criminosa, roubo majorado, entre outros crimes.



A prisão ocorreu após solicitação feita por parte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a equipe da Decap começou um trabalho para localizar e prender o alvo. O acusado foi conduzido ao Deic para a realização das formalidades legais e seguiu depois diretamente para o sistema penitenciário.