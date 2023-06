Acusados de tentativa de homicídio em desavença entre skinheads vão a júri em Porto Alegre

publicidade

Três acusados de tentativa de homicídio motivada por desavença entre grupos de skinheads serão julgados na próxima quarta-feira, dia 21, a partir das 9h30min, em Porto Alegre. O crime teria ocorrido na madrugada do dia 9 de março de 2013, no Centro da Capital. A vítima foi ferida no abdômen com golpe de faca em via pública, na rua Coronel Fernando Machado. O delito não se consumou pela fuga da vítima.

O júri será presidido pelo Juiz de Direito Marcelo Lesche Tonet, do 1º Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. A vítima, três testemunhas de defesa, além dos três réus, serão ouvidos.

O trio foi acusado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Uma das qualificadoras é o motivo fútil, que, segundo a sentença de pronúncia, foi sustentado nos relatos prestados na audiência de instrução, referindo que a origem dos desentendimentos teria relação com o fato de a vítima e os acusados participarem de grupos diferentes de skinheads.

A mesma decisão destaca que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, apresentada pelo MPRS, foi mantida em razão dos depoimentos prestados em juízo que demonstram a superioridade numérica dos acusados e o armamento utilizado no cometimento do delito.