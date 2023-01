Adolescente é morto a tiros em ataque a loja de conveniência em Canoas

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas (DPHPP) de Canoas investiga um ataque a uma loja de conveniência, na noite dessa terça-feira, que resultou na morte de um adolescente, de 16 anos, e deixou outras duas pessoas feridas. Um automóvel parou em frente ao estabelecimento, localizado na rua Lajeado, no bairro Niterói. Em seguida, três ocupantes desceram do carro e iniciaram os disparos em frente ao local.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento da ação. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas conseguiram correr no momento dos tiros, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas foram hospitalizadas, uma delas em estado grave. Diversos estojos de calibre 380 e 9 mm foram encontrados na via pela Brigada Militar, o que mostra a violência dos criminosos durante a ação, que durou menos de 10 segundos.

Titular da DPHPP de Canoas, o delegado Robertho Peternelli explica que a Polícia Civil vai começar a ouvir as testemunhas. “Vamos investigar se os criminosos tinham alvo certo”, destaca. Segundo a Polícia, o foco era atingir o próprio estabelecimento e quem estivesse no lugar. As vítimas não possuíam antecedentes. Nenhum criminoso foi preso. As autoridades investigam se o crime tem relação com a destruição, no mesmo dia, de uma casa próxima ao estabelecimento comercial que poderia ser usada para prática de golpes e estelionatos.

