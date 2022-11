Advogado é preso pela PRF com seis pistolas e 12 carregadores na BR 386, em Montenegro

publicidade

Um advogado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com seis pistolas calibre nove milímetros e 12 carregadores na BR 386, em Montenegro. As armas estavam em um Jeep Renegade, com placas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foi abordado nessa terça-feira no trecho da estrada.

De acordo com a PRF, as pistolas e carregadores estavam embaixo de um dos bancos e em um compartimento oculto no painel do veículo. O advogado informou que vinha de Cascavel, no Paraná, onde havia visitado um cliente. No entanto, ele não soube dizer informações simples do suposto cliente.

O profissional de advocacia, de 50 anos, é natural de Pernambuco. Segundo os policiais rodoviários federais, ele não tinha antecedentes criminais até então.