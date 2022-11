Agentes do Denarc impedem entrega de drogas no bairro Restinga, em Porto Alegre

publicidade

Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil impediram que um traficante fizesse a entrega de drogas na zona Sul de Porto Alegre. O flagrante ocorreu na noite dessa quarta-feira nas proximidades de uma escola estadual no bairro Restinga.

De acordo com o delegado Guilherme Dill, o suspeito, de 44 anos, estava em um Renault Logan e portava cerca de 100 gramas de maconha. Depois, na residência dele, os agentes apreenderam mais cinco quilos da droga e uma balança de precisão. A ação mobilizou duas equipes

O criminoso vinha sendo monitorado pela equipe do Denarc, após denúncia recebida de uma moradora das proximidades do local de que o indivíduo armazenava entorpecentes em casa e faria entregas o dia inteiro na zona Sul da Capital através do veículo.

São Leopoldo

Em São Leopoldo, uma ação conduzida pelo delegado Guilherme Dalcin resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de crack. Uma traficante foi detida em flagrante em uma residência utilizada para armazenamento de entorpecentes da facção criminosa atuante na região do Vale do Rio dos Sinos.