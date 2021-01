Agentes do Denarc realizam operação e apreendem drogas em Canoas

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil divulgou o balanço de uma operação desencadeada a partir da tarde de segunda-feira em Canoas. A ação ocorreu no bairro Igara. A equipe do delegado Alencar Carraro apreendeu cerca de 500 comprimidos de ecstasy, em torno de 90 comprimidos de cetamina e aproximadamente 1,5 quilo de maconha.

Os agentes do Denarc recolheram ainda R$ 5 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas, três balanças de precisão, quatro radiocomunicadores, dois telefones celulares e um par de placas automotivas, além de uma moto Honda Titan e de um Ford Focus. Um traficante, de 30 anos, com antecedentes criminais, foi preso durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

O flagrante foi possível após o recebimento de informações de que um indivíduo, com tornozeleira eletrônica, comercializava drogas. O suspeito foi monitorado, sendo então deflagrada a ação que resultou na prisão dele. A motocicleta apreendida, segundo apurado pela investigação, era utilizada para realizar tele entrega de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre.