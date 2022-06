"Agora nossa força é muito maior", diz esposa de Bruno Pereira após confirmação da morte

publicidade

Beatriz Matos, esposa do indigenista Bruno Pereira, se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira, depois que os corpos do marido dela e do jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados. Os restos mortais encontrados nas buscas chegam a Brasília também nesta quinta.

"Agora que os espíritos do Bruno estão passeando na floresta e espalhados na gente, nossa força é muito maior", escreveu Beatriz no Twitter. Nos comentários, ela recebeu apoio de pessoas que estão acompanhando o desdobramento do caso.

Após Amarildo dos Santos, um dos suspeitos, confessar o crime e indicar o local onde os corpos estavam enterrados, a Polícia Federal conseguiu encontrá-los. Eles serão transportados de Atalaia do Norte, no Amazonas, para o Instituto de Criminalística da PF, onde passarão por perícia.

O caso

Bruno Pereira e Dom Phillips estavam desaparecidos desde 5 de junho. Eles foram vistos pela última vez na comunidade São Rafael, nas proximidades da entrada da Terra Indígena Vale do Javari. Os dois viajavam pela região entrevistando indígenas e ribeirinhos para a produção de reportagens.

Phillips morava em Salvador, na Bahia, e fazia reportagens sobre o Brasil havia 15 anos para o New York Times e o Washington Post. Ele também colaborava com o jornal The Guardian. Pereira era servidor da Funai (Fundação Nacional do Índio), mas estava licenciado após ter sido exonerado da chefia da Coordenação de Índios Isolados e de Recente Contato, em 2019.