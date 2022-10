Aluno é contido após ameaçar colegas com faca em escola particular em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar foi acionada na manhã desta sexta-feira para atender uma ocorrência envolvendo o desentendimento entre alunos no interior de uma escola particular na rua Dom Bosco, no bairro Glória, em Porto Alegre. Por volta das 10h30min, os policiais militares da Patrulha Escolar do 19º BPM foram até o estabelecimento de ensino.

As primeiras informações é de que ocorria um jogo no recreio. Um dos alunos, de 16 anos, se desentendeu com os colegas. Ele ficou agressivo e teria ameaçado os demais, tendo inclusive se apossado por alguns instantes de uma faca que estava na sala dos professores. Monitores conversaram com ele e a situação foi contida. Não houve feridos.

O pai do aluno foi contatado. A direção emitiu um comunicado para toda a comunidade escolar sobre o caso. Com a chegada dos policiais militares do 19º BPM, a ocorrência foi agora encaminhada para a Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca) da Polícia Civil.



Foto: Record TV RS / CP