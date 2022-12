Ameaça de bomba mobiliza policiais próximo ao Aeroporto de Brasília

publicidade

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Federal deflagraram uma operação na manhã deste sábado (24) para apurar uma ameaça de bomba próximo a área do Aeroporto Internacional de Brasília.

Em nota, a Inframerica, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que o artefato suspeito foi identificado próximo às concessionárias de veículos no sítio aeroportuário por uma equipe de vigilância e monitoramento.

A área próxima e a via principal que liga o aeroporto à cidade estão isoladas. No entanto, motoristas podem seguir para o aeroporto pela via marginal e a Inframerica informou que “não há impacto nas operações do terminal aéreo, pousos e decolagens ocorrem normalmente”. A 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul vai investigar o caso.