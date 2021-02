Após bater carro, motorista embriagado é preso em Rosário do Sul

publicidade

Um motorista embriagado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início da noite dessa quarta-feira, 17, na BR 290, em Rosário do Sul, após bater o veículo Uno que conduzia na lateral de uma carreta. O condutor do Uno, de 40 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto Socorro do município.

Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado de 1,42mg/de álcool no ar expelido, índice quase cinco vezes o limite para que a embriaguez ao volante seja considerada crime, e mais de 28 vezes para que ela seja infração de trânsito.

O motorista ficou em custódia no hospital, à disposição da polícia judiciária, para a lavratura do flagrante. Segundo a PRF, é a quarta vez que ele é autuado por dirigir embriagado.