Após confrontos com cinco mortos, Brigada Militar reforça policiamento na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar intensificou o policiamento ostensivo nos bairros Nonoai e Santa Tereza, em especial na vila Cruzeiro do Sul, após os dois confrontos que resultaram em cinco criminosos mortos e outros quatro presos na tarde dessa quarta-feira. “Estamos com reforço na região”, confirmou nesta quinta-feira o responsável pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM, coronel Luciano Moritz Bueno, à reportagem do Correio do Povo.

Ele destacou que o 1º BPM está recebendo o apoio de tropas do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BAvBM). Além da saturação de área, os policiais militares abordam suspeitos e veículos, bem como montam barreiras e se posicionam estrategicamente.

Após os confrontos, a BM apreendeu 12 armas. Tratam-se de duas submetralhadoras calibre 40, oito pistolas calibre nove milímetros e dois revólveres calibre 38, além de 262 munições de calibres variados e cinco conjuntos de farda. Houve ainda o recolhimento de 70 porções de cocaína e 25 porções de crack.

O primeiro confronto ocorreu quando a Força Tática do 1º BPM foi mobilizada sobre a presença de cinco integrantes armados de uma facção criminosa na vila Formiga, no bairro Nonoai. O grupo planejava efetuar um ataque contra os rivais de outra facção. Na tentativa de abordagem, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais militares, que revidaram então. Três indivíduos morreram e dois foram detidos.

Nas buscas, um segundo confronto aconteceu na vila Pedreira, no bairro Cristal. Dois criminosos morreram baleados e outros dois foram presos pelos policiais militares. Todos os cinco óbitos foram registrados durante atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Foto: Mauro Schaefer / CP