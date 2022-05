Após nove anos de serviço, agente canino Koda vai se aposentar na Polícia Civil

publicidade

O agente canino Koda, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil, está se aposentando. Com 11 anos de idade, ele atuou no faro de componentes de artefatos explosivos no Núcleo de Operações com Cães do órgão policial.

Koda, da raça australian cattle dog, prestou nove anos de serviços prestados à Polícia Civil. O cão participou de missões em todo o Rio Grande do Sul e operações policiais até fora do Estado, como na Força Nacional de Segurança Pública durante a Copa das Confederações e a visita do Papa Francisco no Rio de Janeiro.

O tutor e adestrador dele, o agente André Vizeu, vai adotá-lo e o levará para a merecida aposentadoria em casa. A Polícia Civil postou a notícia em suas redes sociais e deixou uma mensagem de agradecimento: "A ti, Koda, o nosso muito obrigado!".