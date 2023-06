Após tentarem executar um homem a tiros, criminosos são mortos em confronto com a polícia

publicidade

Dois criminosos morreram em confronto com policiais militares no final da noite dessa terça-feira na ERS 389 (Estrada do Mar), em Torres, no Litoral Norte. Houve a apreensão de uma pistola calibre nove milímetros com nove munições e de uma espingarda calibre 12, com duas munições, além de dois telefones celulares.

Momentos antes, a dupla de suspeitos havia tentado executar a tiros um homem, de 40 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo, dentro da residência no bairro São Jorge. A vítima ficou ferida e foi hospitalizada. Após o crime, os indivíduos fugiram em uma motocicleta, de cor preta, em direção ao bairro Itapeva.

Acionada, a Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) realizou buscas em toda a região. A moto foi finalmente avistada na rodovia e ocorreu então uma perseguição, seguida de um confronto armado. Os dois criminosos foram baleados, sendo socorridos. Eles acabaram morrendo devido aos graves ferimentos.

