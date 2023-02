Após trafegar em zigue-zague e capotar o carro, motorista é preso em Rio Grande

publicidade

Um homem foi preso, na manhã deste domingo, após transitar em zigue-zague e capotar o carro que conduzia na ERS 734, em Rio Grande, no Sul do Estado. Uma guarnição do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, em apoio à Operação Golfinho, realizava fiscalização de trânsito e combate a criminalidade no km 01 da rodovia quando um motorista de veículo Peugeot/207 tentou fugir durante abordagem, quase atropelando os policiais.

A perseguição entrou no perímetro urbano e o condutor, de 27 anos, perdeu o controle do carro, que capotou na região conhecida como “Estrada do Bolaxa”. A guarnição de imediato realizou os primeiros atendimentos e constatou que haviam cinco pessoas no interior do veículo, mas ninguém se feriu.

O motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez e se negou a realizar o teste do etilômetro, ainda que diversas garrafas de bebidas alcoólicas tenham sido encontradas no interior do veículo.

O homem foi conduzido em flagrante à Delegacia de Polícia Civil de Rio Grande (Praia do Cassino).