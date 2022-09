Após tumulto, mulher que protestava por morte do filho é detida na Restinga

publicidade

Uma mulher foi detida por desacato, no fim da tarde desta quinta-feira, após protestar em frente à 16ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Restinga, na zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a corporação, ela aparentava estado de "surto psicótico" e, apesar de acusar a polícia de ter matado o filho dela, não conseguia informar a identidade da suposta vítima nem o que havia ocorrido.

Segundo informações da Polícia Civil à Rádio Guaíba, a moradora estacionou o carro em frente à delegacia, impedindo o fluxo de carros no local. Enquanto outras pessoas se aglomeravam, a mulher gritava palavras de ordem aos policiais, a quem responsabilizava pela morte do filho.

Os agentes de segurança tiveram, então, que retirá-la do carro e imobilizá-la. Após ter a ordem de prisão decretada por desacato, a mulher foi levada a um hospital da região, pelo Samu. Ela deve responder pelo crime em liberdade.