Armamento pesado e farta munição são apreendidos pelo BOPE de Santa Catarina

publicidade

A Polícia Militar de Santa Catarina apreendeu o arsenal de uma organização criminosa durante uma operação no interior do município de Garuva, na região Norte de SC. Na operação, o efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) apreendeu 16 armas, entre fuzis, submetralhadoras, espingardas e pistolas, além de farta munição. A facção atua sobretudo no Litoral Norte do Estado.

Os policiais militares do BOPE recolheram ainda kits rones, carregadores, supressores de ruídos, lunetas, capas de coletes balísticos e iniciadores de explosivos. Cerca de meio quilo de maconha e uma prensa hidráulica também foram encontrados no local, além de placas automotivas em branco. Três criminosos foram presos em flagrante na ação ocorrida entre a noite de segunda e madrugada desta terça-feira.