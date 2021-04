Armas e drogas são encontradas enterradas em Porto Alegre

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil descobriu um local com armas e drogas enterradas em Porto Alegre. A ação, feita pelo 20º BPM da Brigada Militar, foi realizada entre a noite de quarta e madrugada desta quinta-feira no bairro Mário Quintana.



A equipe do delegado Silvio Huppes apreendeu cerca de 10,3 quilos de maconha, em torno de 723 gramas de cocaína e 21 gramas de crack. Houve ainda o recolhimento de cinco revólveres, sendo quatro de calibre 32 e um calibre 22, além de 185 munições, três radiocomunicadores e R$ 3.718,00 em dinheiro. Uma traficante, de 28 anos, foi presa.

Segundo os agentes do Denarc, o local foi investigado após denúncia de que estava sendo utilizado para armazenar drogas e armas. Os policiais civis detiveram a traficante, quando deixava o imóvel com uma mochila contendo parte das armas e drogas já fracionadas. O restante foi encontrado enterrado no imóvel. O delegado Silvio Huppes destacou a importância da união de esforços entre a Polícia Civil e a Brigada Militar no combate à criminalidade.