Assalto armado a relojoaria deixa dois feridos em Santana do Livramento

Dois moradores de Santana do Livramento foram baleados durante um assalto armado a uma relojoaria da cidade, na manhã desta terça-feira. O estabelecimento está localizado no Centro da cidade fronteiriça. As vítimas, de 59 e 42 anos, foram socorridas e encaminhadas ao hospital. O estado de saúde delas é estável.

Ao menos cinco indivíduos estavam envolvidos no assalto. No local, houve confronto com a Brigada Militar. Um criminoso foi preso e outros dois menores de idade apreendidos. Nenhum policial ficou ferido no confronto.