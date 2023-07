Assassino de soldado da Brigada Militar é morto em confronto com o Bope de Santa Catarina

publicidade

Acusado de matar um brigadiano em 2016 em Porto Alegre, o criminoso conhecido como Sorriso foi morto ao confrontar-se na noite dessa terça-feira contra o efetivo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar de Santa Catarina na cidade de Palhoça. A ocorrência foi registrada na rua Tarumã, na praia do Sonho. Uma pistola calibre nove milímetros foi apreendida. O criminoso, de 39 anos, natural de Laguna, tinha vários antecedentes e era integrante da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

Na tarde do dia 4 de julho de 2016, o soldado Luiz Carlos Gomes da Silva Filho, 29 anos, que atuava no setor de inteligência da Brigada Militar, foi morto a tiros na rua Santa Flora, no bairro Cavalhada, na zona Sul de Porto Alegre. O criminoso catarinense, na época foragido, estava com um cúmplice em um Volkswagen Gol, de cor branca, roubado no dia 16 de junho do mesmo ano, que foi abordado pelo policial militar à paisana e que vestia uma camisa vermelha.

Atingido por três tiros disparados pelo bandido catarinense, o brigadiano faleceu durante atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Natural de Cachoeira do Sul, Luiz Carlos Gomes da Silva Filho era solteiro. Ele entrou na corporação em 2009 e servia no Quartel General da BM.

Nas buscas, a Brigada Militar localizou depois o Gol abandonado na região. Dois dias depois, o cúmplice, então com 18 anos, foi preso no bairro Cristal. O criminoso catarinense, que fugiu ferido ao ser baleado em uma das pernas pelo brigadiano, seria capturado pela Polícia Militar de Santa Catarina, em agosto de 2016. Na ocasião, ele trafegava em um Gol na BR 101, em Biguaçu. Houve a apreensão de uma pistola calibre nove milímetros e 72 munição.