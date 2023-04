Ataque com faca a colégio do interior de Goiás termina com três feridos

publicidade

Um ataque com faca em um colégio de Santa Tereza de Goiás (GO), nesta terça-feira (11), terminou com três pessoas feridas. O autor da agressão seria um aluno de 13 anos.

O adolescente foi detido pela Polícia Militar logo após o incidente no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio, enquanto as vítimas foram socorridas para um hospital da cidade, que fica a mais de 350 quilômetros da capital, Goiânia.

Segundo informações da Record TV, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram comunicados do ataque.