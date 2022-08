Atirador invade casa de avó e mata bebê de 11 meses em Brumadinho

publicidade

Um bebê de onze meses de idade morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um crime que aconteceu nesta terça-feira, em Brumadinho (MG), cidade da região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas foram baleadas dentro de casa. O autor do crime foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, Eduardo Jorge Pinto, de 29 anos, estacionou a moto na casa onde a avó dele mora, no bairro Tejuco. Antes de invadir a residência, ele atirou contra pessoas que estavam na rua.

Dentro de casa os disparos continuaram. Cinco pessoas foram atingidas. Quatro delas são menores. Entre elas, um bebê de somente 11 meses de idade. O bebê chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Após o crime Eduardo fuguiu de moto. Um cerco foi montado e a polícia conseguiu prender o suspeito nas proximidades. A arma de fogo utilizada no crime também foi recuperada.

Para a polícia as vítimas contaram que o motivo do crime foi uma briga familiar. Todas as cinco vítimas eram primas de Eduardo. O suspeito possui uma extensa ficha criminal com várias ocorrências de ameaças, tentativa de homicídio e violência doméstica.

Ele foi levado para a unidade policial da cidade. Devido aos ferimentos, as quatro vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Betim.