Ato público em defesa de advogado agredido a pauladas ocorre em Bom Jesus

A Ordem dos Advogados do Brasil está realizando, na tarde deste sábado, um ato público em defesa do advogado Adelar Velho Varela, no prédio da subseção de Bom Jesus, na rua Sete de Setembro. A mobilização ocorre após o homem de 72 anos ter sido agredido a pauladas, na última quarta-feira, durante o exercício da profissão. O agressor foi preso preventivamente.

Na ocasião, o advogado foi golpeado brutalmente na cabeça com um pedaço de madeira, quando estava na frente da subseção. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é um homem de 64 anos que perdeu uma ação cível contra um cliente de Adelar. Ele teve um habeas corpus negado pela Justiça e vai responder por tentativa de homicídio.



O presidente da OAB/RS Leonardo Lamachia, que esteve no ato, repudiou a agressão e externou solidariedade ao colega. “A Ordem gaúcha não irá se calar diante de um caso que se trata de prática inaceitável a um advogado, que foi covardemente agredido no pleno exercício da profissão. Nenhum advogado ou advogada pode sofrer uma violência pelo simples fato de cumprir o seu trabalho, que é essencial para a administração da Justiça."



Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que o advogado foi agredido. Ele chegou a ser hospitalizado, mas já recebeu alta.