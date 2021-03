Aves silvestres são resgatadas de cativeiros em Cerro Grande do Sul e Sapiranga

publicidade

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma nova investida contra o tráfico da fauna silvestre e maus tratos de animais. Agentes da DP de Cerro Grande do Sul, em parceria com o Comando Ambiental da Brigada Militar, aprenderam três pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro, três galos de rinha e diversos petrechos de caça.

O flagrante ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão em uma residência localizada na zona rural do município. O morador da casa responderá pelos crimes ambientais praticados.

SAPIRANGA

Já em Sapiranga, o Comando Ambiental da Brigada Militar resgatou 40 aves silvestres em cativeiro, sem as devidas licenças regularizadas. A operação ocorreu, em conjunto com fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Ecológica, no bairro Santa Fé. Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.