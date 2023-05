Bebê é atropelado por carro em Itaqui

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso do atropelamento de um bebê, de um ano e sete meses, ocorrido na manhã dessa quarta-feira na rua Guararapes, no bairro Chácara, em Itaqui. Após sair do pátio de casa, a criança engatinhou até o meio da via pública e foi atingida por um Fiat Palio Adventure, de cor branca. Com traumatismo cranioencefálico, ela está internada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre.

O motorista do veículo já foi identificado e prestou depoimento ao delegado Ericson Mota, responsável pelo inquérito. Ele foi liberado e responderá o processo em liberdade. Os pais do bebê também devem ser ouvidos.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o fato e mostram que o condutor não parou após o carro passar sobre o bebê. A criança não foi atingida pelas rodas do automóvel. Ela foi então socorrida por um tio da vítima, recebendo os primeiros atendimentos no Hospital São Patrício, antes ser transferido para Porto Alegre. O Conselho Tutelar foi acionado.

