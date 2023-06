Bebê morre ao receber leite na veia em vez de remédio em hospital da Bahia

publicidade

Um bebê de dois meses morreu na última segunda-feira (19) ao receber leite na veia em vez de remédio. O caso aconteceu em um hospital da cidade de Salvador, na Bahia. De acordo com o pai da criança, Cleibson de Souza, o filho Samuel nasceu com uma doença cardíaca e estava no hospital se recuperando de uma cirurgia.

No domingo (18), o bebê foi transferido às pressas para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) depois que uma técnica de enfermagem aplicou leite no acesso para medicamentos. "Por ter proteínas e gordura, o leite entupiu as veias e o sangue que coagulava. O rim de meu filho parou e ele teve parada cardíaca", conta o pai, sob forte emoção.

O corpo da criança foi enterrado nesta terça-feira (21), em Salvador. "Tiraram minha alegria, meu sonho", desabafa Cleibson. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, a técnica de enfermagem que cometeu o engano foi afastada das funções.